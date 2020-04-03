За продажу разрешений выходить на улицу начали заводить уголовные дела

Полиция Петербурга задержала с поличным 43-летнего гендиректора деревообрабатывающей компании, когда он пытался продать четыре справки с разрешением передвигаться по городу.

Изъятые у него справки были выписаны на имена четырех петербуржцев, пишет «Интерфакс». В них было указано, что они работают в его компании и имеют право ездить на работу. Также в справке говорилось, что компания выпекает хлеб, то есть, важна для жизнеобеспечения населения.

Полицейские проверили и выяснили, что таких людей в компании задержанного не числится.

Справки он продал за тысячу рублей за каждую. Следствие установило, что 1 апреля он продал еще две.

«Потенциальных клиентов противоправной схемы мужчина хотел привлекать посредством „сарафанного радио“ через своих знакомых. Однако о преступных планах предпринимателя стало быстро известно полиции, и его задержали», — сообщили в региональном Управлении МВД.

Ранее 3 апреля стало известно, что за продажу таких же справок несколько человек были задержаны в Казани, на одного из задержанных также завели уголовное дело. Справки продавали во цене от 1000 до 2000 рублей, клиентов искали через WhatsApp. Дело возбудили по части 1 статьи 327 УК («подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).