Минпромторг рекомендовал губернаторам не ограничивать продажи алкоголя

Минпромторг рекомендует не менять установленный ранее режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости.

Такое предложение содержится в указаниях по работе организации? и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети, пишет РБК.

Министр полагает, что дополнительные ограничения продаж алкоголя могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

Ранее из-за коронавируса «до особого распоряжения» запретили розничную торговлю власти Забайкальского края. В качестве обоснования указали увеличение количества правонарушений, совершенных под действием алкоголя.

Также в документе министерства есть указание о разъяснении гражданам, органам местного самоуправления и торговым организациям, что жителям городов разрешено посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок.

Как указывает Мантуров, эта мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам. Однако во всех форматах торговли неукоснительно должно быть соблюдение всех санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями