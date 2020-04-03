ЦБ: кредитные каникулы – только если совсем не можете расплатиться

Глава ЦБ сказала, что кредитные каникулы нужно использовать осознанно. И только в случаях если совсем нет возможности платить.

«Россиянам нужно осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы, только если действительно нет возможности обслуживать кредит» – приводит слова Набиуллиной телеграм-канал «Раньше всех.Ну почти».

Интересно, а каков критерий? Когда денег нет совсем, или их нет именно на кредит, а на еду есть?

Судя по всему, нам всем мягко намекают, что каникулами воспользубтся не только лишь все.