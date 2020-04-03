Мы готовы к договорённостям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США - Путин

Добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ нужно сократить на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020-го. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки», — сказал глава государства на совещании о ситуации на глобальных энергорынках.

По словам Путина, Россия готова к договоренностям о снижении добычи в рамках ОПЕК+.