Клерк.Ру

Предприятия, работа которых в Москве не остановлена из-за коронавируса, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке - Собянин

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Предприятия и организации, работа которых в Москве не остановлена из-за коронавируса, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке, об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

На сайте мэрии сообщается, что предприятия, продолжающие работать в Москве обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru следующую информацию:

  • о количестве работников (не подлежащих переводу на дистанционный режим, переведенных на «удаленку» и временно не работающих в соответствии с решением Президента Российской Федерации с сохранением заработной платы) без персональных данных;
  • о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы);
  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).
В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

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На сайте мэрии Москвы указан телефон для консультаций: +7 (495) 870-72-98.

  • Все дни до 30 апреля в России были объявлены нерабочими, чтобы большинство жителей могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми. 
  • До 1 мая в городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.

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