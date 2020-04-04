Предприятия, работа которых в Москве не остановлена из-за коронавируса, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке - Собянин

Предприятия и организации, работа которых в Москве не остановлена из-за коронавируса, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке, об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

На сайте мэрии сообщается, что предприятия, продолжающие работать в Москве обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru следующую информацию:

о количестве работников (не подлежащих переводу на дистанционный режим, переведенных на «удаленку» и временно не работающих в соответствии с решением Президента Российской Федерации с сохранением заработной платы) без персональных данных;

о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

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На сайте мэрии Москвы указан телефон для консультаций: +7 (495) 870-72-98.