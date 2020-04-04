Предприятия, работа которых в Москве не остановлена из-за коронавируса, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке - Собянин

Предприятия и организации, работа которых в Москве не остановлена из-за коронавируса, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке, об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
На сайте мэрии сообщается, что предприятия, продолжающие работать в Москве обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru следующую информацию:
- о количестве работников (не подлежащих переводу на дистанционный режим, переведенных на «удаленку» и временно не работающих в соответствии с решением Президента Российской Федерации с сохранением заработной платы) без персональных данных;
- о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).
На сайте мэрии Москвы указан телефон для консультаций: +7 (495) 870-72-98.
- Все дни до 30 апреля в России были объявлены нерабочими, чтобы большинство жителей могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми.
- До 1 мая в городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.