Клерк.Ру

Чтобы вести учет кадров электронно, у сотрудников должны быть усиленные квалифицированные ЭЦП

Может ли работник (не дистанционный) подать работодателю заявление на увольнение по собственному желанию по электронной почте, подписанное электронной подписью?

Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 14-2/ООГ-1773 от 06.03.2020.

При расторжении трудового договора по инициативе работника электронный документооборот, в том числе электронная подпись, не предусмотрен.

Что касается вопроса о применении простой неквалифицированной электронной подписи работника, то на сегодняшний день существует недостаточность подготовки нормативной базы для перехода на электронный кадровый документооборот в связи с тем, что не решены вопросы, связанные с требованиями к электронной подписи, созданием системы электронного хранения, юридической значимостью электронных документов, в том числе в с судебных спорах, защитой информации, содержащейся в электронных документах, и другие.

Минтруд полагает, что в целях обеспечения юридической значимости соответствующих документов целесообразно обеспечить использование работниками усиленной квалифицированной электронной подписи.

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