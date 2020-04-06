Цены на жилье упадут на 30%, если карантин продлится все лето

Появились три варианта развития событий на рынке жилья. Все зависит от того, как долго продлится карантин.

Если карантин будет до конца мая, то в третьем квартале начнется восстановление спроса на недвижимость в полном объеме. Скорее всего, застройщики будут предлагать скидки и акции с апреля по июнь. Цены на «первичку» останутся на уровне конца 2019 года.

Негативный сценарий предполагает окончание карантина в середине лета. Цены на жилье в этом случае будут снижатся от 10%, и более, спрос начнет появляться в четвертом квартале 2020 года.

Кризисный сценарий предполагает карантин до сентября, спрос упадет на 25% и более, цены застройщики будут снижать до 30%. Последующее восстановление спроса и цен может занять от двух до четырех лет.

Оценку подготовило кредитное агентство НКР (по материалам РГ).

При этом, в марте на «Клерке» писали что цены на жилье будут расти из-за резкого снижения цен на нефть.