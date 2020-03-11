На что вырастут цены: лекарства на 30 %, жилье на 15%. Что еще?

Цены вырастут. Причины уже всем понятны: рубль просел, нефть скачет, коронавирус и санкции всему виной.

Вторник 11 марта как-то вновь предложил задуматься о кризисе. Доллар по 72 рубля, падение индексов на бирже, нефть тоже подешевела. Что же подорожает?

Импортные товары , само собой. Эксперты прочат диапазон роста от 10 до 35% .

, само собой. Эксперты прочат диапазон роста . Товары, выпускаемые международными компаниями в России — до 10% .

. Лекарства могут подскочить на 10-15%, а импортные — до 30% .

могут подскочить на 10-15%, а импортные — . Автомобили , даже отечественные — от 6 до 10% .

, даже отечественные — . Жилье — на 10-15%.

Но пока резкого скачка цен не ожидается, поскольку запасы у ретейлеров есть, уверяют эксперты (по материалам Газета.ру).

Скорее всего, вырастут цены на все и сразу. Как и в любой кризис.