На что вырастут цены: лекарства на 30 %, жилье на 15%. Что еще?

Цены вырастут. Причины уже всем понятны: рубль просел, нефть скачет, коронавирус и санкции всему виной.
Вторник 11 марта как-то вновь предложил задуматься о кризисе. Доллар по 72 рубля, падение индексов на бирже, нефть тоже подешевела. Что же подорожает?
- Импортные товары, само собой. Эксперты прочат диапазон роста от 10 до 35%.
- Товары, выпускаемые международными компаниями в России — до 10%.
- Лекарства могут подскочить на 10-15%, а импортные — до 30%.
- Автомобили, даже отечественные — от 6 до 10%.
- Жилье — на 10-15%.
Но пока резкого скачка цен не ожидается, поскольку запасы у ретейлеров есть, уверяют эксперты (по материалам Газета.ру).
Скорее всего, вырастут цены на все и сразу. Как и в любой кризис.