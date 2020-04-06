На COVID-19 будут тестировать прямо дома. Правда, платно

Роспотребнадзор запускает тестирование на коронавирус на дому. Услуга платная. Пока доступно для Москвы и Московской области.

Как пишут на сайте ведомства, в целях обеспечения безопасности и для соблюдения режима самоизоляции, процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом.

Специалист привезет диагностический набор заказчику исследования, проинструктирует, как взять мазок из горла самостоятельно, и увезет контейнер с биоматериалом на исследование.

Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

Пока услуга доступна в Москве и МО, далее планмруют проводить по всей стране.