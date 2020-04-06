Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса. Он продлится до сентября

На полгода введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. ФНС напоминает об этом на своем сайте.

Мораторий утвердили постановлением от 3 апреля 2020 года №428. Запрет уже дейсвует.

Это помощь власти в рамках поддержки отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Мораторий также распространяется на стратегические и системообразующие организации. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его введения не принятых судом.

На сайте Федеральной налоговой службы опубликован перечень кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, указанных в перечне Правительства. Еще информацию можно уточнить через специальный сервис, который подготовила ФНС.