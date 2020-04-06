Подпадает ли ваша компания под мораторий на банкротство? Сервис от налоговиков

На сайте Налоговой службы появился удобный сервис, показывающий, распространяется ли на вашу компанию мораторий о банкротстве.

Правительство ввело мораторий на процедуру банкротства для предприятий наиболее пострадавших от эпидемии отраслей экономики.

Наиболее пострадавшие предприятия перечислены в специальном перечне кодов по ОКВЭД.

При этом, на сайте ФНС есть специальный сервис, позволяющий узнать, попадает ли организация под условия моратория.

Поиск осуществляется по ИНН или ОГРН для компаний, или по ИНН или ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

Мы вбили первые два попавшихся в интернете ОГРН, получили вот такой результат:

Основной ОКВЭД – деятельность по оказанию услуг в сфере бухгалтерского учета. У второй – деятельность агентств по подбору персонала.

Ради интереса вбили ИНН туристического агентства. Тот же результат.