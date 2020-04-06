Клерк.Ру

Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

Правительство РФ утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии. Постановление от 3 апреля 2020 г. № 434 опубликовано на сайте  Правительства РФ. Документ предусматривает 9 отраслей экономики. 

Компании малого и среднего бизнеса из перечисленных сфер экономки вправе рассчитывать на отсрочку по кредиту.  Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентября 2020 года.  

 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  ОКВЭД 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД  49.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта ОКВЭД  51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта ОКВЭД 51.21 

Деятельность автовокзалов и автостанций ОКВЭД 52.21.21

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2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений ОКВЭД  90 

 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  ОКВЭД  93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная ОКВЭД 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций ОКВЭД 86.90.4

 

 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма ОКВЭД  79

 

5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания ОКВЭД 55 

 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков ОКВЭД 56

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7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых  ОКВЭД 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми ОКВЭД  88.91 

 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок ОКВЭД  82.3 

 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения ОКВЭД  95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий ОКВЭД  96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты ОКВЭД 96.02

 

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