Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

Правительство РФ утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии. Постановление от 3 апреля 2020 г. № 434 опубликовано на сайте Правительства РФ. Документ предусматривает 9 отраслей экономики.
Компании малого и среднего бизнеса из перечисленных сфер экономки вправе рассчитывать на отсрочку по кредиту. Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентября 2020 года.
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта ОКВЭД 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта ОКВЭД 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта ОКВЭД 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций ОКВЭД 52.21.21
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений ОКВЭД 90
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений ОКВЭД 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная ОКВЭД 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций ОКВЭД 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма ОКВЭД 79
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания ОКВЭД 55
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков ОКВЭД 56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых ОКВЭД 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми ОКВЭД 88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок ОКВЭД 82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения ОКВЭД 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий ОКВЭД 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты ОКВЭД 96.02