Власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до осени

Власти РФ разработали два стресс-сценария развития экономической ситуации для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий, сообщает РБК со ссылкой на письмо Минпромторга.

Согласно первому, карантин закончится летом, а стоимость российской нефти Urals в 2020 году составит $20 за баррель. При этом в сценарий заложены жесткие карантинные меры и закрытие крупных городов.

Согласно второму сценарию, экономика будет фактически заморожена до осени, а цена за нефть будет равняться $10 за баррель во втором и третьем кварталах. При этом крупные города будут не просто закрыты, но между ними прекратится и транспортное сообщение.

По первому сценарию, инфляция в России составит 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить в среднем более 80 руб. до конца года (в том числе 80,8 руб. в четвертом квартале). В случае второго сценария, инфляция может составить 5,5% в этом году с последующим замедлением до 4% в 2022 году. Курс доллара при таком сценарии превысит 89 руб. во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 руб. в четвертом квартале. В 2021 и 2022 годах доллар все равно будет стоить около 82 руб.

При стресс-тестировании Минэкономразвития хочет определить потенциальные уязвимости стратегических предприятий к дальнейшему возможному ухудшению условий ведения деятельности. В частности, будут анализироваться коэффициенты покрытия долга (отношение свободных денежных средств к предстоящим долговым выплатам) и покрытия процентов по долгу