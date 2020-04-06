Из-за карантина Сбербанк продлил срок действия условий по вкладам

По всем вкладам, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, Сбербанк будет начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 6 мая. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кредитной организации.

Такая мера принята в связи с режимом самоизоляции, чтобы клиенты не приходили в банковские отделения для переоформления документов.

Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.