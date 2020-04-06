Клерк.Ру

Какие меры предпринимает ЦБ для поддержания экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции рассказала о последствиях пандемии коронавируса для российской экономики и предложила меры поддержки.

Меры по стабилизации экономики по версии Набиуллиной привел ТАСС:

  • Банк России может расширить перечень секторов экономики, которые могут получить поддержку, однако пока ЦБ не видит в этом необходимости.
  • ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки и выберет правильный момент для его реализации.
  • ЦБ наблюдает положительный эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила и не пытается влиять на курс рубля.
  • Регулятор рекомендовал страховым компаниям на время введенных ограничительных мер заключать договоры ОСАГО без диагностических карт.
  • ЦБ расширит ломбардный список с возможностью его дальнейшего увеличения.
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  • Платежи россиян по кредитам во время нерабочих дней должны осуществляться в срок в соответствии с договором.
  • Кредитные каникулы должны предоставляться адресно, не всем без исключения. Банки получили уже около 27 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии. 2,1 тыс. заявок удовлетворены.
  • ЦБ рекомендовал банкам организовать доступные и понятные сервисы по проверке заявок на кредитные каникулы.
  • Регулятор будет вести постоянный мониторинг ситуации с реструктуризацией кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии. Кроме того, должен сохраняться контроль за уровнем долговой нагрузки населения.
  • Банк России отменяет надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля, и смягчает требования к минимальному рейтингу банков для участия в программе льготного кредитования МСП.
  • ЦБ рекомендовал финорганизациям не выставлять клиентам штрафы и пени до конца карантина.
Банк России делает все, чтобы сбережения россиян не обесценивались, заявила Набиуллина. Ставки по банковским вкладам по-прежнему остаются привлекательными.

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