Какие меры предпринимает ЦБ для поддержания экономики

Roman Vovna В каком смысле Москва стоит на месте? то есть +591 это стоит на месте?... 954 случая заражения за последние сутки

ДмитрийW Думаю для мелких ИП и СЗ тарифы корп карт должны быть помягче, почти как на обычных дебетовых. Да... Самозанятые: что нравится и не нравится людям

2nom Вы статью-то прочитайте. Написано - "обязать продлевать без изменения финансовых условий". Про бе... Собственникам жилья хотят временно запретить выселять квартирантов

Иннуся У меня пивнушка напротив дома ни на один день не закрывалась. Продают правда только на вынос, но ... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

natalisa52 Кстате, власть так беспокоится, о людях. и увольнять нельзя вплоть до угол статьи, и отсрочку дал... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

ДмитрийW чтоб депутаты свои 200 тыс в месяц получили, а продавщица 15? Нет уж, всем по 20, чтоб не отрывал... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

Шандор Полонский Траты на бизнес у меня минимальные. Все материалы и расходники выдаёт организация, где я подрядил... Самозанятые: что нравится и не нравится людям

Stratostar Я покупаю :) у меня внезапно кончились ручки, бумага, картриджи и еще куча всего :) и причём в он... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

natalisa52 Просто апрелям дело не закончитс, будет май июнь... Карантин закончится, а денег бизнесу брать не... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

ddd061 А кто будет покупать хоть что-то в онлайн магазине канцтоваров, сейчас? Они кому то нужны? Я не ж... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

бух2007 по принципу "хоть шерсти клок". Но и этого не дадут.Самое правильное конечно было бы зарплату пла... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

Чалдон И что с того что в НК будет необлагаемая помощь? Деньги то в кассе на з/п откуда возьмутся?... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

natalisa52 Можно просто изменить ст в НК и установить необлагаемую помощь в размере МРОТ. и не надо многим р... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни