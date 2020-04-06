Новые сроки по налогам и отчетности. Правительство утвердило отсрочки, но не для всех

Правительство опубликовало постановление с отсрочками по уплате налогов и сдаче отчетности.

Отсрочки будут предоставляться не всем организациям и ИП, а только включенным в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень правительства. В этот перечень включат отрасли, наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом. Впрочем, у крупных предприятий тоже будет шанс на отсрочку, но для этого надо будет соблюсти определенные условия.

Для организаций и ИП, включенных в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень наиболее пострадавших отраслей установили:

Продлить на шесть месяцев срок уплаты налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 год. Уплату за 2019 год НДФЛ для предпринимателей на ОСНО продлить на 3 месяца. Налоги (кроме НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020г. — на 6 месяцев, за апрель-июнь, за II квартал и первое полугодие 2020г. — на 4 месяца. Налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020г., — на 4 месяца Установить сроки уплаты авансов по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество за 1 квартал — 30 октября, за 2 квартал — 30 декабря. Продлить на шесть месяцев срок уплаты страховых взносов, в том числе взносов в ФСС по травматизму за период март — май 2020 года. За период июнь-июль продлить на четыре месяца. Перенести срок уплаты взносов ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей с 1 июля на 1 ноября.

Перенос сроков уплаты налогов не влечет переноса срока отчетности по этим налогам

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Для всех организаций и ИП, вне зависимости от вида деятельности и статуса:

Продлить срок сдачи всей налоговой и бухгалтерской отчетности, срок сдачи которой приходится на март-май на три месяца. Кроме НДС. Отчетность по НДС за 1 квартал продлить до 15 мая. Срок сдачи расчета по страховым взносам продлить до 15 мая.

В постановлении указано, что перенос сроков отчетности не влечет продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда в соответствии с НК срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты представления налоговой декларации (расчетов).

Про отсрочку по отчетности в ПФР (СЗВ-М, СЗВ-ТД) в постановлении ничего не говорится.

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Кроме отсрочек по уплате налогов (взносов) и сдаче отчетности удлиняются сроки ответов на требования налоговиков и предоставления им документов:

на 20 рабочих дней — установленный срок представления документов и пояснений при получении требований с 1 марта до 31 мая 2020г. включительно. В том числе и по страховым взносам на 10 рабочих дней — установленный срок представления документов (информации), пояснений по требованию направляемому в рамках камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020г. включительно.

В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.

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Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.

Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в случае несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган. Условия получения таких отсрочек указаны в Правилах, которые являются приложением к постановлению.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий могут быть предоставлены: