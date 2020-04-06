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Закупки в нерабочие дни, дистанционное рассмотрение заявок, больший срок поставки. Госзакупки в карантин

Постановление Правительства от 3 апреля 2020 г. №443 определяет особенности осуществления закупок в нерабочие дни.

Предусмотрено:

  • возможность осуществлять закупки (подавать и рассматривать заявки, проводить процедуры подачи ценовых предложений, заключать контракты) в нерабочие дни, поскольку (до 30 апреля) устанавливается особенность исчисления сроков исключительно в календарных днях;
  • существенное упрощение работы заказчиков по рассмотрению заявок и оформлению протоколов – вводится дистанционное рассмотрение заявок с использованием систем аудио и видеосвязи, не требуется собственноручное подписание протоколов рассмотрения заявок членами комиссии заказчика;
  • в целях учета текущих обстоятельств заказчику предоставляется право увеличить срок поставки закупаемого товара, срок выполнения работы, срок оказания услуги на срок нерабочих дней, определенных Указом.

Главное, чтобы интернет-соединение не подвело. А то нагрузка в эти дни на сети существенно выросла.

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