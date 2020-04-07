Апрельским отпускникам обидно. Они требуют продлить им отпуск

Как следует из разъяснений Минтруда, данным работодателям в связи с введением нерабочих дней, эти вынужденные выходные никак не влияют на ежегодный отпуск.

То есть отпуск на эти дни не продлевается.

Те, кто сейчас находится в отпуске, считают такое положение дел несправедливым.

Получается, что все коллеги сидят дома за полный оклад, и потом еще могут оформить отпуск. А отпускник также сидит дома, но драгоценные дни отпуска сгорают.

На сайте Change.org опубликована петиция, призывающая изменить положение дел.

«Карантин (самоизоляция) — это не выходной день и не отдых. Во время карантина невозможно выйти из дома, ни на прогулку, ни на поездку по городу, ни на отдых в другие города и страны! Поэтому считаю, что отпуск во время карантина должен быть аннулирован и перенесён либо продлён», — пишет авто воззвания.

А что вы думаете по этому поводу? Справедлива ли такая ситуация, когда отпуск во время нерабочих дней не продлевается?