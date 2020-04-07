Кофе и чай вырастут на 20%. Хлеб до 15%. Цены растут из-за курсов валют

Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен — максимум на 15–20%. Речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний.

Самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. Дело в том, что эти товары в основном импортируются в РФ и их цена за рубежом уже выросла пропорционально курсу доллара. К 30 марта он поднялся почти на 30% по отношению к рублю, считает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков (по материалам «Известий»).

Также прогнозируется повышение цен на мучные и макаронные изделия – от 5 до 15%.

Изменение ситуации, вполне возможно, произойдет в ближайшие две недели.

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