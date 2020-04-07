Крупный ритейл просит помощи у государства

Представители крупного непродовольственного ритейла отправили письмо Президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится о том, что помогать надо не только малому и среднему бизнесу.
Крупный бизнес — это сотни тысяч рабочих мест и миллиарды уплачиваемых налогов. В условии полного отсутствия продаж, компании могут обанкротится, а это серьезно отразится на рынке труда.
В других странах государственная поддержка бизнеса распространяется не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но на все компании, ведущие предпринимательскую деятельность в пострадавшей отрасли. Эта поддержка по сути инвестиции в будущее, которые окупятся в краткосрочной перспективе.
Представители ритейла просят принять меры поддержки розничной торговли, изложенные в письме главы Минпромторга Мантурова Д.В. от 27 марта 2020 года.
1. Меры по поддержке финансовой стабильности
1.1. Поручить ЦБ РФ разработать механизмы льготного рефинансирования кредитов владельцам коммерческой недвижимости и компаниям потребительского сектора. Рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок, а также моратория на требования банками досрочного погашения выданных кредитов до конца 2020 г., а также моратория на заявления о банкротстве всеми кредиторами. Предусмотреть механизм отсрочки выплаты процентов по кредитам до конца 2020 г. с их последующей капитализацией.
1.2. Ввести до конца 2020 года отсрочку по выплатам НДС и налога на прибыль, а также мораторий на начисление подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды.
1.3. Рассмотреть возможность предоставления розничным компаниям, предприятиям питания и сферы обслуживания беспроцентных кредитов сроком до 10 лет в размере 20% от суммы налогов уплаченных такими компаниями за 2019 год (НДС, налог на прибыль, налог на доходы, пошлины) Такой способ поддержки обеспечит прозрачные механизмы распределения пропорционально вкладу компаний в бюджеты различных уровней.
2. Меры по поддержке занятости
2.1. При принятии регуляторных решений, ведущих к простою предприятий, предусмотреть софинансирование расходов на оплату простоя работников таких предприятий в размере 1/2 МРОТ.
2.2. Установить на период эпидемии право работодателя отпускать часть персонала в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством специальных ежемесячных пособий и с правом работника на сохранение должности по завершении отпуска.
3. Меры по регулированию арендных отношений
3.1. Объявить пандемию COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, позволяющим пересматривать договоры аренды согласно статей 401 и 451 ГК РФ.
3.2. На период эпидемии сократить арендные платежи пропорционально падению выручки в арендуемых помещениях относительно аналогичного периода 2019 года.
4. В целях ограничения распространения инфекции через оборачивающиеся денежные знаки законодательно ограничить расходы на торговый эквайринг минимальным уровнем.
Письмо подписали 49 компаний. Среди них: «Эконика», «Буквоед», Рив Гош, Лэтуаль, хобби-гипермаркеты «Леонардо» и др.