Крупный ритейл просит помощи у государства

Представители крупного непродовольственного ритейла отправили письмо Президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится о том, что помогать надо не только малому и среднему бизнесу.

Крупный бизнес — это сотни тысяч рабочих мест и миллиарды уплачиваемых налогов. В условии полного отсутствия продаж, компании могут обанкротится, а это серьезно отразится на рынке труда.

В других странах государственная поддержка бизнеса распространяется не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но на все компании, ведущие предпринимательскую деятельность в пострадавшей отрасли. Эта поддержка по сути инвестиции в будущее, которые окупятся в краткосрочной перспективе.

📌 Реклама Отключить

Представители ритейла просят принять меры поддержки розничной торговли, изложенные в письме главы Минпромторга Мантурова Д.В. от 27 марта 2020 года.

1. Меры по поддержке финансовой стабильности 1.1. Поручить ЦБ РФ разработать механизмы льготного рефинансирования кредитов владельцам коммерческой недвижимости и компаниям потребительского сектора. Рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок, а также моратория на требования банками досрочного погашения выданных кредитов до конца 2020 г., а также моратория на заявления о банкротстве всеми кредиторами. Предусмотреть механизм отсрочки выплаты процентов по кредитам до конца 2020 г. с их последующей капитализацией. 1.2. Ввести до конца 2020 года отсрочку по выплатам НДС и налога на прибыль, а также мораторий на начисление подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды. 1.3. Рассмотреть возможность предоставления розничным компаниям, предприятиям питания и сферы обслуживания беспроцентных кредитов сроком до 10 лет в размере 20% от суммы налогов уплаченных такими компаниями за 2019 год (НДС, налог на прибыль, налог на доходы, пошлины) Такой способ поддержки обеспечит прозрачные механизмы распределения пропорционально вкладу компаний в бюджеты различных уровней. 2. Меры по поддержке занятости 2.1. При принятии регуляторных решений, ведущих к простою предприятий, предусмотреть софинансирование расходов на оплату простоя работников таких предприятий в размере 1/2 МРОТ. 2.2. Установить на период эпидемии право работодателя отпускать часть персонала в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством специальных ежемесячных пособий и с правом работника на сохранение должности по завершении отпуска. 3. Меры по регулированию арендных отношений 3.1. Объявить пандемию COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, позволяющим пересматривать договоры аренды согласно статей 401 и 451 ГК РФ. 3.2. На период эпидемии сократить арендные платежи пропорционально падению выручки в арендуемых помещениях относительно аналогичного периода 2019 года. 4. В целях ограничения распространения инфекции через оборачивающиеся денежные знаки законодательно ограничить расходы на торговый эквайринг минимальным уровнем.

Письмо подписали 49 компаний. Среди них: «Эконика», «Буквоед», Рив Гош, Лэтуаль, хобби-гипермаркеты «Леонардо» и др.