Кибермошенники начали использовать тему коронавируса. Будьте бдительны

Центробанк зафиксировал новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

В ход идут и письма со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие).

Рекомендации остаются прежними — не сообщайте посторонним людям и не вводите на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений. Под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.