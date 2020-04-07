В Москве временно отменят плановые проверки бизнеса

Некоторые плановые проверки бизнеса приостановят в Москве до 1 мая. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале экономического оперативного штаба столицы.

«Плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца режима самоизоляции. Всего в этом году запланировано 120 контрольных мероприятий, но до 1 мая Госинспекция по недвижимости не будет их проводить», — цитирует сообщаение ТАСС.

Внеплановые проверки в период самоизоляции могут проводиться только в исключительных случаях, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан. Например, это могут быть проверки самостроя или заброшенных зданий.