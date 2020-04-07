Предлагают освободить ИП от фиксированных взносов, а самозанятым снизить налог

Бизнес-сообщества просят Правительство принять ряд мер, направленных на поддержку малого бизнеса в период пандемии.

Некоторые из них касаются ИП и самозанятых.

В частности, предлагается ИП без наемных работников выплачивать ежемесячное пособие не ниже МРОТ и освободить их от уплаты фиксированных взносов.

Что касается режим самозанятых (НПД), то его следует распространить на все регионы и установить размер налога 1 %.

Эта мера будет стимулировать граждан легализовать свою деятельность, говорится в письме, направленном Мишустину от «Опоры России», «Деловой России», РСПП и ТПП.