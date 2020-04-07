Нотариусы в карантин. Кто работает?

На период «карантинного месяца» нотариусы все равно продолжают работать. Но не все. На сайтах региональных нотариальных палат можно найти списки дежурных нотариусов.

Дежурные нотариусы по другим городам. Но этот список может быть не точным, обязательно звоните перед посещением. Тут собраны нотарусы в разных городах, работающие по выходным и праздникам.

А на сайте ФНП можно найти вообще любого нотариуса в России. Всего их 12085.

Также работает горячая линия ФНП: 8-800-250-01-33, звонок бесплатный.