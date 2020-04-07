«Клерк» дома со спины. Поддержите флешмоб для всех бухгалтеров, которых перевели на удаленку

Мир давно так сильно ничего не объединяло, как этот вирус. Продолжим объединяться и мы с вами.

«Клерк» объявляет флешмоб – сфоткайся, как работаешь из дома. Участвуют все, кого перевели на удаленку. Кого еще держат в офисе – с разрешения начальства :).

Начинаем сами, а вы продолжайте в комментариях.

Простите, что спиной. Коллектив по большей части женский, а изоляция сами знаете, длится не первую неделю.

Главред Марина. Глаза закрыты, потому что видеть уже слово «коронавирус» не может.

Новостник Николай. И тут мы узнали, что новости пишет дочка, а он лишь размещает.

Эксперт Наталья. Вышлет подарок тому, кто разом угадает башню на календаре и кличку кота.

Новостник Екатерина. Призналась, что пижаму ребенку меняет к приходу мужа.

Ну и взгляд снизу. Кот Надежды с надеждой умоляет хозяйку бросить комп и идти гулять.