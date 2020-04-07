«Клерк» дома со спины. Поддержите флешмоб для всех бухгалтеров, которых перевели на удаленку

Мир давно так сильно ничего не объединяло, как этот вирус. Продолжим объединяться и мы с вами.
«Клерк» объявляет флешмоб – сфоткайся, как работаешь из дома. Участвуют все, кого перевели на удаленку. Кого еще держат в офисе – с разрешения начальства :).
Начинаем сами, а вы продолжайте в комментариях.
Простите, что спиной. Коллектив по большей части женский, а изоляция сами знаете, длится не первую неделю.
Главред Марина. Глаза закрыты, потому что видеть уже слово «коронавирус» не может.
Новостник Николай. И тут мы узнали, что новости пишет дочка, а он лишь размещает.
Эксперт Наталья. Вышлет подарок тому, кто разом угадает башню на календаре и кличку кота.
Новостник Екатерина. Призналась, что пижаму ребенку меняет к приходу мужа.
Ну и взгляд снизу. Кот Надежды с надеждой умоляет хозяйку бросить комп и идти гулять.