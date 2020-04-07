1,6 млн масок в сутки шьется, 280 литров в сутки антисептиков производят. Информация Минпромторга

Минпромторг ответил на самые беспокоящие население ворпосы в период эпидемии.
Информация с официального канала оперштаба «Стопкоронавирус.рф».
«Спрашивали? Минпромторг отвечает!
Почему мы оказываем помощь другим странам, а нам не хватает масок и антисептиков?
- Российская система здравоохранения на данный момент обеспечена всем необходимым.
- Параллельно наращиваются объемы производства по самым востребованным позициям.
- Сегодня все объединяются перед лицом общей опасности, только протягивая руку помощи друг другу, мы все можем выиграть. Именно поэтому было принято решение оказать помощь другим странам. Нам тоже оказывают поддержку. Например, 2 апреля, в Россию прибыла гуманитарная помощь из Китая в виде медицинских масок, респираторов и других нужных средств.
- Сегодня в России одноразовые медицинские маски производят около 20 предприятий, всего в сутки в среднем шьется 1,6 млн масок, производства переведены на трехсменную работу, и объем выпуска регулярно растет. К двадцатым числам апреля мы выйдем на суммарный объем в 4 млн штук ежесуточно. Уже сегодня в сутки производится почти 280 тыс. литров кожных антисептиков. К производству подключились предприятия парфюмерно-косметической промышленности, и объем выпуска будет постоянно наращиваться.
- ФАС России поручено ежесуточно осуществлять мониторинг цен на медицинские маски, проводить проверки и принимать меры, если это необходимо. Также ФАС контролирует цены на товары первой необходимости.
- В стране есть запас продуктов как минимум на 2 месяца, и этот объем постоянно пополняется. Главное, не создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого. Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться.
- Минпромторг уже направил в регионы более 25 млн защитных масок. Решение по распределению масок в субъектах РФ принимают местные власти, исходя из потребностей и конкретной ситуации в регионе. Кроме масок министерство отправило 245 000 упаковок антисептиков в ряд регионов, где не существует или недостаточно собственных производств дезинфицирующих средств».
Понятно, что по факту их нужно гораздо меньше, но предлагаемых объемов производства все-таки мало.