1,6 млн масок в сутки шьется, 280 литров в сутки антисептиков производят. Информация Минпромторга

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Galka1988 да-да)) я пару лет назад ностальгировала, зашла в аську и вроде там даже кто-то живой онлайн был,... Новая «аська» станет альтернативой запрещенному Telegram?

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