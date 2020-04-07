Ромир посчитал расходы россиян в карантин. Они упали вдвое

На неделе c 30 марта по 5 апреля объем повседневных расходов в России продемонстрировал серьезное снижение. Так, типичная семья в этот период потратила на повседневные товары 3376 рублей, что на 47,6% меньше, чем неделей ранее.
На 14-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился почти в два раза и достиг отметки в 3376 рублей.
- С 30 марта по 5 апреля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3068 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 904 рубля или на 21,1%.
- Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы прошлой недели оказались ниже среднего значения на 1151 рубль или 25,4%.
- В то же время, значимо снизилась частота походов в магазин.
- По сравнению с неделей 23-29 марта данный показатель показал отрицательную динамику (-34,8%).
Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. 2019-2020 год, недели 2-14: