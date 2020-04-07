Ромир посчитал расходы россиян в карантин. Они упали вдвое

На неделе c 30 марта по 5 апреля объем повседневных расходов в России продемонстрировал серьезное снижение. Так, типичная семья в этот период потратила на повседневные товары 3376 рублей, что на 47,6% меньше, чем неделей ранее.

На 14-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился почти в два раза и достиг отметки в 3376 рублей.

С 30 марта по 5 апреля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3068 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 904 рубля или на 21,1% .

. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы прошлой недели оказались ниже среднего значения на 1151 рубль или 25,4%.

В то же время, значимо снизилась частота походов в магазин.

походов в магазин. По сравнению с неделей 23-29 марта данный показатель показал отрицательную динамику (-34,8%).

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«С 30 марта по 5 апреля этого года доля людей, совершающих покупки товаров повседневного спроса, снизилась на 10 п.п. по сравнению с предыдущей неделей. По мнению специалистов Ромира, это говорит либо о достаточно четком соблюдении режима самоизоляции в стране, либо о совершенных ранее значительных закупках впрок. В любом случае, это негативно сказалось на динамике продаж ритейлеров. По нашим оценкам, динамика может снижаться и в дальнейшем» – комментирует Ксения Пайзанская, директор по работе с клиентами холдинга Ромир

Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. 2019-2020 год, недели 2-14: