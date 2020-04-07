Новый отчет оперштабу. Требуют сведения о выручке, задержках зарплат, поставках сырья

Столичные организации стали получать информационные письма из Департамента торговли и услуг, в которых содержится просьба еженедельно сообщать в Оперативный штаб по экономическим вопросам определенные сведения.

В частности в отчете должны быть отражены сведения о количестве сотрудников которые работают находятся в простое или на удаленке о количестве уволенных и сокращенных.

Следует также предоставить данные о выручке компании о средней зарплате сотрудников.

Кроме того компании просят ответить на ряд вопросов – о снижении выручки, проблемах с поставками сырья, задержке зарплат.

Документом поделилась одна из участниц грппы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.