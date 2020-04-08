Декларацию по налогу на прибыль опять поменяют

Декларацию по налогу на прибыль опять изменят. Федеральная налоговая служба подготовила приказ с изменениями. При этом ныне действующая форма начала сдаваться только в этом году.

Необходимость утверждения новой формы ФНС объясняет тем, что в законодательство внесли многочисленные поправки. В частности, упразднен пункт 4 статьи 230 НК РФ, в соответствии с которым в декларацию по налогу на прибыль включены сведения о доходах физических лиц от операций с ценными бумагами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам.

Кроме того, появилась возможность применения участниками региональных инвестиционных проектов пониженных налоговых ставок к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, без ограничения по доле доходов от такой деятельности.

Но новая форма вступит в силу только с 1 января 2021 года. А за это время могут внести в НК еще множество поправок.