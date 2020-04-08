Путин подписал указ о новых выплатах на детей до трех лет

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно Указу, президент постановил:

«произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года».

Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления этих выплат.

Пенсионный фонд должен будет со своей стороны также обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с указом.