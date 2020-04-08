Две недели до пика эпидемии. А потом начнется спад

Глава ФМБА назвала прогноз развития эпидемии в России. По ее словам, до пика эпидемии осталось 10-14 дней.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону – то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду», – отметила Скворцова (по материалам «Интерфакс»).

«На плато мы будем до первой декады июня – до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса», – добавила она.

Скворцова подчеркнула, что России удалось избежать резкого роста заболеваемости. «Пока эпидемический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что мы уже опирались на опыт других стран, допущенные ими ошибки», – отметила глава ФМБА.

Ранее на «Клерке» писали, что пик должен был быть на прошлой неделе, потом, что на этой. Из чего можно сделать вывод, что многие источники могут только предполагать дальнейшее развитие событий.

Вчера Путин на селекторном совещании сказал, что пик болезни еще не пройден.

В любом случае, оставайтесь, по возможности, дома.