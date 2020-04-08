Кредитными каникулами по ипотеке и автокредитам большинство не смогут воспользоваться

Подавляющее большинство заемщиков с небольшими потребительскими кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами с учетом обозначенных правительством лимитов. Но не по ипотеке и автокредитам.

По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших БКИ и обладает данными Сбербанка), претендовать на кредитные каникулы с учетом лимитов, установленных правительством, могут:

порядка 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. кредитов),

49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов),

около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты (почти 32 млн шт.),

более 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн шт.).

Данные рассчитывались по всем действующим кредитам на 20 марта. Если допустить, что сумма текущей задолженности составляет в среднем 10% от предельного размера лимита, то потенциальный объем задолженности, по которой могут поступить обращения за кредитными каникулами, превысит 1,5 трлн руб (по материалам Коммерсантъ).

В правительстве подтверждают, что уже задумались об увеличении лимита по ипотеке.