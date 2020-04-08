Со сроками налоговой отчетности определились. А что с ФСС, ПФР и статистикой?

Нерабочие дни создали массу проблем бухгалтерам, ведь апрель — месяц отчетности. По срокам сдачи деклараций и расчетам по налогам более-менее определились, а ПФР, ФСС и Росстат хранят молчание.

В отсутствие официальных писем, некоторые региональные отделения ПФР решили самостоятельно объявить на своих сайтах сроки сдачи СЗВ-М.

Отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявило, что срок сдачи 15 апреля. И грозит опоздавшим штрафами. Какой либо информации по срокам сдачи в ФСС найти не удалось вообще.

А что же говорит закон? Сдачу персонифицированной отчетности в ПФ регулирует Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ. В нем нет ничего про перенос сроков, в случае если последний день приходится на выходной или нерабочий день. Такая же ситуация с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

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Однако, как мы все знаем, если срок сдачи приходится на выходной день, то сдача 4-ФСС и отчетности в ПФР переносится на ближайший рабочий день. И никогда проблем с этим не было.

Почему же сроки переносятся? Ответ на этот вопрос есть в письмах. Так, в письме ПФР от 07.04.2016 № 09-19/4844 говорится о том, что «в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)». Дело было в 2016 году, тогда еще был закон 212-ФЗ, поэтому аналогию ПФР взял оттуда. Сейчас закона нет, но есть Налоговый кодекс, в котором теперь написано, что если дни нерабочие, то срок переносится на ближайший рабочий день.

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Похожая ситуация и со взносами в ФСС. В законе № 125-ФЗ ничего не сказано про перенос сроков. Однако еще в 2011 году Минэкономразвития объяснило, почему сроки переносятся. В письме от 16.09.2011 № 3346-19 предложена аналогия со статьей 193 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С подтверждением основного вида деятельности сложнее. Писем министерств найти не удалось, есть только разъяснение ФСС (от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07-2827) по сроку в 2017 году. И там нет вообще никакой отсылки к нормативным актам. Просто перенесено и все. Так захотелось. Хотя и тут можно было бы воспользоваться аналогией закона.

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Еще одна проблемная отчетность — статистическая. Тут все проще. Существует Постановление Госкомстата РФ от 07.03.2000 № 18. Оно короткое, поэтому приводим текст полностью:

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет: В случае, если последний день срока представления государственной статистической отчетности отчитывающимися субъектами по формам федерального государственного статистического наблюдения, утвержденным Госкомстатом России, приходится на нерабочий день, установить день окончания срока представления отчетности отчитывающимися субъектами ближайший следующий за ним рабочий день. Генеральный директор Российского статистического агентства В.Л.СОКОЛИН

Смысл этого материала не в том, чтобы уговорить вас не сдавать отчетность в нерабочие дни. Если есть возможность, лучше это сделать. Но у многих бухгалтеров такой возможности нет по тем или иным причинам. Поэтому стоит быть готовым к отстаиванию прав своей организации перед чиновниками, которые не считают нужным читать и соблюдать нормативные акты.