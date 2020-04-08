Клерк.Ру

Россия направила тест-системы в 30 с лишним стран. А работникам – соблюдать дистанцию. Что еще сказали в Правительстве

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом. Кратко в тезисах.

  • Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные, для этого нужно подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора.
  • По количеству проведённых тестов на коронавирус Россия, входит в тройку стран-лидеров.
  • Меры по борьбе должны быть адресными, исходя из особенностей региона. И количества заболевших.
  • Руководство субъектов получило полномочия самим устанавливать ограничения по ситуации.
  • Работникам соблюдать дистанцию и гигиену.
  • В помощь врачам предложено привлекать специалистов из санаториев и курортов.
  • РФ направила тест-системы в более чем 30 стран, в первую очередь партнерам по ЕАЭС.

По последнему тезису – на «Клерке» сегодня писали, что помощь у России запросил Казахстан.

По последним данным, за прошедшие сутки в России обнаружено 1175 заболевших. Всего их 8672.

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