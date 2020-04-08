В Петербурге будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции на 4000 рублей

В Законодательном собрании Петербурга прошло пленарное заседание, на котором в первом чтении приняли законопроект О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Документ предусматривает штрафы за нарушение ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Так, за нарушение самоизоляции петербуржцев могут оштрафовать на 4 тысячи рублей.

Предприятия общественного питания, розничная торговля, а также организации, которые не соблюдают режим повышенной готовности могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей (юридические лица), должностные лица могут получить штраф в размере до 40 тысяч рублей (источник).

В Москве у полиции также появилось право штрафовать нарушителей самоизоляции. Мишустин утвердил соглашение московских властей с МВД.