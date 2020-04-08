Врачам, которые работают с коронавирусом, Путин пообещал выплаты. Врачам 80 000 в месяц, фельдшерам 50 000

Путин выступил с большим обращением перед селектором с главами регионов. Тут отдельно про врачей.

Допвыплаты медперсоналу, выделено более 10 млрд рублей. Выплаты должны получать в срок, без задержек.

На три месяца, с апреля, специальная федеральная выплата специалистам, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

Для врачей – 80 тыс. в месяц.

Для среднего персонала (фельдшеров, медсестёр) – 50 тыс в месяц.

Для младшего медперсонала – 25 тыс. рублей в месяц.

Врачам СМП – 50 тыс рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям – по 25 тыс. рублей в месяц.

С учетом средней зарплаты медсестры в России 36 380 руб., младшего медицинского персонала – 33 600 руб. Но это очень сильно зависит от количества смен и региона. А так она тысяч 15 рублей.