Уплату взносов перенести всему малому бизнесу на полгода. Что еще заявил Путин

Путин выступил с большим обращением перед селектором с главами регионов. Тут о новых мерах поддержки бизнеса в период пандемии.

Прежде всего, нужно смягчить удар для бизнеса, у которого достаточно серьезные потери. Сохранять занятость, искать точечные решения.

Взносы с 30 до 15% снизили. На всех пострадавших субъектов МСП распространить отсрочку по уплате взносов на 6 месяцев, ранее это было только для микропредприятий.

Чтобы не пришлось сразу выплачивать всю налоговую задолженность – реструктурировать. Не менее года дать, чтобы могли гасить плавно, равными долями.

Дополнительно разработать меры для поддержки для сохранения компаниями доходов сотрудников.

Это серьезные испытания во всем мире, не только у нас.

Прежде всего, помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость