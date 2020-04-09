ФНС наконец подготовила новую форму заявления на ПСН

ФНС опубликовала проект приказа с новой формой заявления на выдачу патента.

Необходимость в новой форме появилась из-за поправок в статью 346.51 НК РФ, внесенных Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ. Согласно этим поправкам, в случае получения ИП патента на срок менее года налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент.

До утверждения новой формы заявления ФНС предложила ИП применять рекомендуемую форму заявления и его электронный формат (письмо от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@)