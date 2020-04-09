Мишустин сказал о сильном ударе по бюджету из-за коронавируса

Россия недополучит большой объем доходов в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом, но меры по поддержке экономики разрабатываются в оперативном режиме, заявил Мишустин.

«Не забывайте о том, что мы уже серьёзно недополучим доходы – нефтегазовые, ненефтегазовые – в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьёзный удар по бюджету, и нам нужно всё объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов – региональных, местных и федерального, – и помочь бизнесу» – отметил премьер на совещании с представителями партии ЛДПР (источник сайт Правительства).

Вчера на «Клерке» писали, что в России накоплена ощутимая финансовая «подушка» в размере 17 трлн рублей.