Школьникам с первого по восьмой класс разрешили досрочно идти на каникулы

Минпросвещения разрешило регионам при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести на следующий год часть учебных программ.

Регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учащихся с первого по восьмой классы по результатам завершенных четвертей (триместров), учитывая результаты всероссийских проверочных работ, которые могут быть проведены в дистанционном формате и в сроки, установленные школой (по материалам ТАСС).

Также регионы, если будет такая необходимость, могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы этого учебного года на следующий.

Регионам также предписано провести ОГЭ по двум предметам в очной форме и полноценную реализацию образовательных программ для учащихся 10-11 классов. Старшеклассники должны получить все необходимые знания для подготовки к ЕГЭ.

На «Клерке» вчера писали, что в регионах, исходя из обстановки, могут восстанавливать работу школ в очном формате.