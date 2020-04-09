Рестораторы бесплатно кормят врачей. По всей России

Несмотря на большие финансовые потери, рестораторы тоже помогают врачам, доказывая, что борьба с болезнью – это общее дело.

К примеру, вот список московских заведений общепита, которые решили помочь:

«Тануки», Level Kitchen, «Вай М»э, «Изи Паб», «Халасё», Performance Group, Novikov School готовят бесплатное сбалансированное питание врачам, работающим с больными коронавирусом.

«Макдоналдс» бесплатно кормит обедами сотрудников скорой помощи, а «Бургер Кинг» – вообще всех медработников.

«Булошная» готовит комплексные обеды ветеранам, одиноким пожилым людям и бездомным.

«Кухня на районе» запустила социальное меню высокой калорийности —завтрак, обед и ужин за 492 рубля в день, причем блюда каждый день разные.

В кофейне Rockets Roasters организовали акцию «Подвешенный кофе»: любой желающий может на их сайте заказать упаковку кофе для медперсонала за свой счет, и его доставят в больницу в Коммунарке.

Якитория начала доставлять бесплатные продуктовые наборы пенсионерам».

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Взято из груммы в ВК « Зюзино ».

И это не только в Москве. В других городах тоже происходит нечто подобное – раньше конкурировавшие компании объединяются ради общего дела.

В Нижнем городе губернатор Никитин поручил обеспечивать врачей горячей едой из ресторанов. Ежедневно 600 завтраков, а также 750 обедов и ужинов доставляются врачам на рабочие места.

Во Владивостоке сеть пит-стоп кафе бесплатно кормят экипажи скорых. А для больниц десяток рестораторов дальневосточной столицы объединились, чтобы бесплатно готовить свежие и полезные обеды медикам.

Присоединилась и Уфа. Там тоже бесплатно кормят медиков. Например, сеть кафе «Радость есть» стараются готовить для врачей обеды максимально приближенные к домашней еде.

В Санкт-Петербурге по инициативе фонда профилактики рака «Не напрасно» и фестиваля Gourmet Days рестораны Smoke BBQ и Atlas Bistro договорились поставлять питание для персонала больницы Святого Георгия по себестоимости, 60 рублей за обед.

В Крыму ресторан «Золотая балка» угощает обедами персонал Городской больницы №9 в Балаклаве.

Как видим, это происходит по всей стране. И это очень здорово!