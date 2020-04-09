Московским безработным облегчат процесс оформления пособия

Накануне Президент объявил о выплате пособия по безработице в размере МРОТ (12 130 руб.) всем безработным, без учета дохода. Кроме того, будут еще доплачивать по 3 000 руб. за несовершеннолетних детей.

При этом в регионах могут ввести свои дополнительные меры поддержки граждан.

О том, какие выплату будут в Москве, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц — самый большой в стране.

Но по действующему порядку получить эту доплату непросто, посетовал Собянин.

В этой связи столичные власти намерены разработать максимально технологичный и — в то же время — адресный порядок этой доплаты. В частности, уберут требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции — невозможно.

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«Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости — должна быть максимально необременительной для граждан», — комментирует Сергей Собянин.

Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни.