На получение зарплатного кредита в Сбербанке подано всего 200 заявок

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.

Такое число заявок объясняется тем, что не все компании обращаются за поддержкой, потому что у них могут быть свои ресурсы на выплату зарплат, рассказал РБК заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как объяснил Попов, такой кредит выдается сроком на один месяц:

«Если, допустим, пандемия продолжится и у компании снова появятся проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, то она снова обращается за кредитом на зарплаты в мае. Происходит подтверждение доступности выплаты очередного транша, а банк смотрит, были ли выплачены деньги сотрудникам». При этом банк может отказать в кредите, если за это время численность сотрудников сократилась более чем на 15%.

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Сбербанк и ВТБ 30 марта заявили, что совместно с правительством разработали проект кредитования малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей со 100-процентным субсидированием процентов для выплаты зарплат сотрудникам.

Предприятия, которые претендуют на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка, входить в список пострадавших отраслей, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн руб. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, если клиент не успевает погасить задолженность, то ставка по такому кредиту повышается до 4% годовых.