Мишустин поддержал идею ограничить рост цен на продукты

«Единая Россия» предложила премьер-министру Михаилу Мишустину разработать и реализовать механизм ограничения роста цен на продовольствие. За основу может быть взят уже действующий порядок регулирования цен на некоторые группы товаров, сообщается на сайте партии.

«С одной стороны, и на федеральном, и на региональном уровне мы говорим о том, что дефицита у нас нет. Но в то же время мы видим, как выросли цены не только на лимоны и имбирь, но и на другие продукты, — подчеркнул руководитель фракции „Единой России“ в Госдуме Сергей Неверов. — Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. Получается, что это результат действий недобросовестных посредников».

Михаил Мишустин, со своей стороны, эту идею поддержал, передает РИА Новости.