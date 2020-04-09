Как получить отсрочку по налогам тем, кто не относится к малому и среднему бизнесу

Правительство приняло постановление о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

В постановлении есть список для автоматического переноса сроков уплаты ряда налогов и взносов. Под него попадают только компании и ИП, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса и ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях.

Но помимо субъектов МСП, отсрочку может получить и крупный бизнес из пострадавших отраслей, но уже по определенным правилам, указанным в приложении к этому постановлению.

На отсрочку смогут претендовать лица, у которых снизились доходы по данным налоговой декларации более чем на 10 %, либо деятельность которых в 2020 году стала убыточной, а 2019 году убытка не было.

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Заявления на отсрочку принимаются до 1 декабря 2020 года. Заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки подается в налоговый орган по месту нахождения компании (по месту жительства индивидуального предпринимателя). Крупнейшим налогоплательщикам необходимо обратиться с заявлением в межрегиональную (межрайонную) инспекцию по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Если заинтересованное лицо претендует на рассрочку на срок более шести месяцев, то необходимо приложить предполагаемый график погашения долга и информацию об обеспечении (залоге, поручительстве или банковской гарантии).

Налоговый орган самостоятельно проверит принадлежность заявителя к пострадавшим отраслям (по основному виду экономической деятельности на 1 марта 2020 года), а также основания для отсрочки при наличии сведений в автоматизированной информационной системе. Если необходимые данные ранее не предоставлялись налогоплательщиком, будут также рассматриваться документы, приложенные к заявлению. Решения по заявлениям об отсрочке будут приниматься в оперативном порядке, обещает ФНС.