Первые штрафы в Москве и Петербурге за нарушение самоизоляции. По 15 тысяч рублей

В столицах начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

Столичные суды вынесли девять постановлений об административном штрафе в размере 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Житель Петербурга, который гулял со своим сыном на детской площадке, оштрафован на 15 тысяч рублей. В основном, штрафы назначают по ст. 6.3 КоАП РФ, связанной с нарушением самоизоляции (источник ТАСС).

Статья 6,3 КоАП РФ:

«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».

Причем, штрафы от 15 до 40 тысяч назначаются по второй части этой статьи. А именно:

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«Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,, либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Хотя на территории Москвы или Санкт-Петербурга карантина, как такового, нет. Есть режим повышенной готовности.

Скорее всего, квалифицируют деяние формулировкой «возникновение угрозы распространения заболевания».

В общем, к вопросу об отношении к карантину и желающим с детишками на площадку сходить. Сходить-то никто не мешает, но есть вполне обоснованный риск пополнить госбюджет на 15 тысяч. Из своего, семейного бюджета.