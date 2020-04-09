У бухгалтера потребовали данные личных счетов из-за проверки фирмы, в которой она никогда не работала

Бухгалтеры видели уже всякие требования, в том числе и абсурдные. Но сегодняшняя публикация в «Красном уголке бухгалтера» показывает, что фантазия у налоговиков границ не знает и законы им не писаны.

«Получила из налоговой требование предоставить выписки по моим личным счетам в банках за период 2016-2017 годы в связи с выездной налоговой проверкой организации, в которой я никогда не работала, но руководителем которой был в то время и мой руководитель (по совместительству). Я же была главным бухгалтером и никакого отношения к проверяемой организации не имела».

При этом в требовании идет отсылка к статьям 93 и 93.1 Налогового кодекса.

Участники группы в недоумении: как можно запрашивать выписки у физлица, которое вообще-то не обязано такие выписки хранить? Да и иметь их не обязано.

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Более того, запрос в принципе незаконен. Потому что о выездной проверке физлица в части уплаты НДФЛ речи не идет, а значит нет и проверяемого лица к которому применяется статья 93 НК. Запрос же по статье 93.1 тем более неправомерен, поскольку истребование документов не по конкретной сделке (пункт 2 статьи), а выписки по личным счетам не являются информацией, касающейся деятельности проверяемой организации (пункт 1). Ведь автор темы никогда там не работала и денег не получала.

Предлагаем этой передовой налоговой инспекции пойти еще дальше — разослать такие требования всем гражданам страны. А чего мелочиться? Пусть люди знают, что пока они самоизолируются, налоговики трудятся на благо страны. Заодно и населению будет чем заняться.