Военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов. Но только адвокатов. ИП в пролете

На федеральном портале опубликован проект поправок в закон о пенсионном страховании № 167-ФЗ, которые касаются уплаты фиксированных взносов адвокатами.

Адвокатов из числа военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов.

Но при желании они смогут вступить в правоотношения с ПФР и уплачивать взносы на добровольной основе также как это сейчас могут делать самозанятые.

Поводом для разработки этих поправок стало Постановление Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.

В суд обратилась гражданка Морозова — адвокат, получающий пенсию за выслугу лет.

По закону военные пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов, так как теоритически имеют право на вторую пенсию. Об этом регулярно напоминает Минфин в своих многочисленных письмах. Например, такой вывод содержится в письме № 03-15-03/3048 от 22.01.2019.

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Однако на практике право на вторую, гражданскую пенсию, не всегда можно реализовать. Например, в случае этой гражданки ситуация следующая:

К моменту же достижения ею пенсионного возраста в 2029 году она не сможет выработать требуемого в соответствии с действующим правовым регулированием 15-летнего страхового стажа и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.

То есть совершенно очевидно, что права на вторую пенсию эта женщина заработать не сможет при всем желании и уплаченные ею фиксированные взносы уходят вникуда — на ее пенсии они никак не скажутся.

КС указал, что работающие по трудовому договору могут заработать 30 баллов для второй пенсии, но для адвоката — это практически анреал. Без уплаты дополнительных взносов сверх обычной суммы это невозможно.

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Вот что говорится об этом в Постановлении:

Предусмотренный действующим законодательством порядок формирования самозанятыми гражданами, включая адвокатов , пенсионных прав не позволяет (по крайней мере, без уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера) синхронизировать процессы формирования индивидуального пенсионного коэффициента заданной величины (не менее 30) и приобретения страхового стажа необходимой продолжительности (не менее 15 лет), поскольку для этого требовалось бы ежегодное формирование ИПК в размере не менее 2. В результате указанные процессы могут быть не завершены к моменту достижения пенсионного возраста, и тогда, несмотря на наступление страхового случая, застрахованное лицо не приобретет права на получение обязательного страхового обеспечения и попадет в ситуацию, вынуждающую его либо продолжить формирование пенсионных прав, либо отказаться от притязаний на обязательное страховое обеспечение.

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Отметим, что выводы Конституционного суда в полной мере можно распространить и на ИП, но в проекте, разработанном Минтрудом, фигурируют только адвокаты, потому что в КС было обращение от адвоката.