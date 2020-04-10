Военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов. Но только адвокатов. ИП в пролете

На федеральном портале опубликован проект поправок в закон о пенсионном страховании № 167-ФЗ, которые касаются уплаты фиксированных взносов адвокатами.
Адвокатов из числа военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов.Но при желании они смогут вступить в правоотношения с ПФР и уплачивать взносы на добровольной основе также как это сейчас могут делать самозанятые.
Поводом для разработки этих поправок стало Постановление Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.
В суд обратилась гражданка Морозова — адвокат, получающий пенсию за выслугу лет.
По закону военные пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов, так как теоритически имеют право на вторую пенсию. Об этом регулярно напоминает Минфин в своих многочисленных письмах. Например, такой вывод содержится в письме № 03-15-03/3048 от 22.01.2019.
Однако на практике право на вторую, гражданскую пенсию, не всегда можно реализовать. Например, в случае этой гражданки ситуация следующая:
К моменту же достижения ею пенсионного возраста в 2029 году она не сможет выработать требуемого в соответствии с действующим правовым регулированием 15-летнего страхового стажа и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.То есть совершенно очевидно, что права на вторую пенсию эта женщина заработать не сможет при всем желании и уплаченные ею фиксированные взносы уходят вникуда — на ее пенсии они никак не скажутся.
КС указал, что работающие по трудовому договору могут заработать 30 баллов для второй пенсии, но для адвоката — это практически анреал. Без уплаты дополнительных взносов сверх обычной суммы это невозможно.
Вот что говорится об этом в Постановлении:
Предусмотренный действующим законодательством порядок формирования самозанятыми гражданами, включая адвокатов, пенсионных прав не позволяет (по крайней мере, без уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера) синхронизировать процессы формирования индивидуального пенсионного коэффициента заданной величины (не менее 30) и приобретения страхового стажа необходимой продолжительности (не менее 15 лет), поскольку для этого требовалось бы ежегодное формирование ИПК в размере не менее 2.Отметим, что выводы Конституционного суда в полной мере можно распространить и на ИП, но в проекте, разработанном Минтрудом, фигурируют только адвокаты, потому что в КС было обращение от адвоката.
В результате указанные процессы могут быть не завершены к моменту достижения пенсионного возраста, и тогда, несмотря на наступление страхового случая, застрахованное лицо не приобретет права на получение обязательного страхового обеспечения и попадет в ситуацию, вынуждающую его либо продолжить формирование пенсионных прав, либо отказаться от притязаний на обязательное страховое обеспечение.