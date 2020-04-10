После кризиса будут отзывать лицензии у банков. Так считает руководитель Альфа-банка

Главный управляющий директор Альфа-банка утверждает, что что по итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санаций.

«Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Вопрос — через год или через полгода, но это будет обязательно», — заявил Владимир Верхошинский, не исключив, что в случае «интересных тем» Альфа-банк рассмотрит возможность покупки других банков (источник «Ведомости»).

Однако на данный момент Альфа-банк не рассматривает вариантов покупки других банков.

Также он добавил, что люди оказались боеее подготовлены к данному кризису, чем в прошлые годы.

«Никто не бежит снимать наличные. Особых изменений в поведении клиентов мы пока не видим. Выросло количество звонков в call-центр и вопросов в отделениях про механизм предоставления кредитных каникул, но даже этот рост не драматический, всего 1–3% от всех звонков», — сказал Верхошинский.

По поводу кредитных каникул, банкир выразил мнение, что ими могут воспользоваться недобросовестные заемщики, которые до кризиса имедли проблемы с погашением задолженности. Тут он предлагает требовать документальное подтверждение уходшения материального положения.