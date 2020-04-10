Государство даст денег частным медикам, чтобы они бесплатно лечили пенсионеров. Но не всех и не везде

Сегодня на сайте кабмина опубликовано Постановление от 08.04.20 № 459, которое предусматривает выделение грантов (на конкурсной основе) частным медицинским организациям, участвующим в пилотном проекте по оказанию медпомощи пожилым людям.

Гранты будут выделяться дополнительно к основному финансированию.

Напомним, система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста стартовала в пилотном режиме в некоторых регионах.

Пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому медико-социального патронажа регулируется Постановлением Правительства № № 1915 от 27.12.2019.

В чем он заключается?

Частные медклиники, в частности, будут обязаны:

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посещать на дому лиц 65 лет и старше (при наличии медицинских показаний, но не реже одного раза в неделю ) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях;

(при наличии медицинских показаний, но ) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях; делать пенсионерам уколы, обрабатывать пролежни;

делать забор крови и мочи на анализы;

организовывать взаимодействие лиц в возрасте 65 лет и старше с медицинской организацией для записи их на прием к врачам госполиклиники, для проведения там диагностических и инструментальных исследований;

оказывать помощь в организации вакцинации пожилых людей и в течение 3 дней после прививки следить за состоянием их здоровья;

оказывать помощь в получении льготных рецептов и лекарств по этим рецептам;

и т. д.

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Где реализуется проект?

В 2020-ом в пилотном проекте участвуют 18 регионов:

Алтайский край;

Камчатский край;

Ставропольский край;

Республика Татарстан;

Республика Мордовия;

Республика Бурятия;

Волгоградская область;

Кемеровская область;

Кировская область;

Костромская область;

Новгородская область;

Рязанская область;

Воронежская область;

Тульская область;

Новосибирская область;

Тамбовская область;

Тюменская область;

г. Москва.

Ранее мы уже писали об этом проекте как на страницах «Клерка», так и на нашем канале в «Яндекс.Дзен». Наши читатели в комментариях сетуют, что их регион не вошел в эту программу и высказывают другие претензии к данному проекту.

Например, люди пишут:

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А почему пенсионеры до 65 не рассматриваются? Они, что, все здоровы?

То есть лечить не будут? Только пролежни протирать?

Московская область, это не Москва, мы опять в пролете, как и с пенсиями!

Как всегда про Питер и собаки не брешут... Блокаду пережили, и с болезнями сами справятся(((

Почему же Пермь не вошла в этот список, большой регион, у нас пенсии меньше, чем в Москве, платный проезд в транспорте, т.е. нет тех, благ, какими пользуются московские пенсионеры. Чем мы хуже?

Опять Омск пролетел мимо, химией дышим, молодежь убегает в Москву и Питер, медицины нет, талонов тоже нет, на прием через месяц, в 65 лет просто можно не дождаться