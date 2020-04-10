Государство даст денег частным медикам, чтобы они бесплатно лечили пенсионеров. Но не всех и не везде

Сегодня на сайте кабмина опубликовано Постановление от 08.04.20 № 459, которое предусматривает выделение грантов (на конкурсной основе) частным медицинским организациям, участвующим в пилотном проекте по оказанию медпомощи пожилым людям.
Гранты будут выделяться дополнительно к основному финансированию.
Напомним, система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста стартовала в пилотном режиме в некоторых регионах.
Пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому медико-социального патронажа регулируется Постановлением Правительства № № 1915 от 27.12.2019.
В чем он заключается?
Частные медклиники, в частности, будут обязаны:
- посещать на дому лиц 65 лет и старше (при наличии медицинских показаний, но не реже одного раза в неделю) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях;
- делать пенсионерам уколы, обрабатывать пролежни;
- делать забор крови и мочи на анализы;
- организовывать взаимодействие лиц в возрасте 65 лет и старше с медицинской организацией для записи их на прием к врачам госполиклиники, для проведения там диагностических и инструментальных исследований;
- оказывать помощь в организации вакцинации пожилых людей и в течение 3 дней после прививки следить за состоянием их здоровья;
- оказывать помощь в получении льготных рецептов и лекарств по этим рецептам;
- и т. д.
В 2020-ом в пилотном проекте участвуют 18 регионов:
- Алтайский край;
- Камчатский край;
- Ставропольский край;
- Республика Татарстан;
- Республика Мордовия;
- Республика Бурятия;
- Волгоградская область;
- Кемеровская область;
- Кировская область;
- Костромская область;
- Новгородская область;
- Рязанская область;
- Воронежская область;
- Тульская область;
- Новосибирская область;
- Тамбовская область;
- Тюменская область;
- г. Москва.
Например, люди пишут:
А почему пенсионеры до 65 не рассматриваются? Они, что, все здоровы?
То есть лечить не будут? Только пролежни протирать?
Московская область, это не Москва, мы опять в пролете, как и с пенсиями!
Как всегда про Питер и собаки не брешут... Блокаду пережили, и с болезнями сами справятся(((
Почему же Пермь не вошла в этот список, большой регион, у нас пенсии меньше, чем в Москве, платный проезд в транспорте, т.е. нет тех, благ, какими пользуются московские пенсионеры. Чем мы хуже?
Опять Омск пролетел мимо, химией дышим, молодежь убегает в Москву и Питер, медицины нет, талонов тоже нет, на прием через месяц, в 65 лет просто можно не дождаться