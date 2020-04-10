Клерк.Ру

Государство даст денег частным медикам, чтобы они бесплатно лечили пенсионеров. Но не всех и не везде

Сегодня на сайте кабмина опубликовано Постановление от 08.04.20 № 459, которое предусматривает выделение грантов (на конкурсной основе) частным медицинским организациям, участвующим в пилотном проекте по оказанию медпомощи пожилым людям.

Гранты будут выделяться дополнительно к основному финансированию.

Напомним, система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста стартовала в пилотном режиме в некоторых регионах.

Пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому медико-социального патронажа регулируется Постановлением Правительства № № 1915 от 27.12.2019.

В чем он заключается?

Частные медклиники, в частности, будут обязаны:

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  • посещать на дому лиц 65 лет и старше (при наличии медицинских показаний, но не реже одного раза в неделю) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях;
  • делать пенсионерам уколы, обрабатывать пролежни;
  • делать забор крови и мочи на анализы;
  • организовывать взаимодействие лиц в возрасте 65 лет и старше с медицинской организацией для записи их на прием к врачам госполиклиники, для проведения там диагностических и инструментальных исследований;
  • оказывать помощь в организации вакцинации пожилых людей и в течение 3 дней после прививки следить за состоянием их здоровья;
  • оказывать помощь в получении льготных рецептов и лекарств по этим рецептам;
  • и т. д.
Где реализуется проект?

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В 2020-ом в пилотном проекте участвуют 18 регионов:

  • Алтайский край;
  • Камчатский край;
  • Ставропольский край;
  • Республика Татарстан;
  • Республика Мордовия;
  • Республика Бурятия;
  • Волгоградская область;
  • Кемеровская область;
  • Кировская область;
  • Костромская область;
  • Новгородская область;
  • Рязанская область;
  • Воронежская область;
  • Тульская область;
  • Новосибирская область;
  • Тамбовская область;
  • Тюменская область;
  • г. Москва.
Ранее мы уже писали об этом проекте как на страницах «Клерка», так и на нашем канале в «Яндекс.Дзен». Наши читатели в комментариях сетуют, что их регион не вошел в эту программу и высказывают другие претензии к данному проекту.

Например, люди пишут:

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А почему пенсионеры до 65 не рассматриваются? Они, что, все здоровы?

То есть лечить не будут? Только пролежни протирать?

Московская область, это не Москва, мы опять в пролете, как и с пенсиями!

Как всегда про Питер и собаки не брешут... Блокаду пережили, и с болезнями сами справятся(((

Почему же Пермь не вошла в этот список, большой регион, у нас пенсии меньше, чем в Москве, платный проезд в транспорте, т.е. нет тех, благ, какими пользуются московские пенсионеры. Чем мы хуже?

Опять Омск пролетел мимо, химией дышим, молодежь убегает в Москву и Питер, медицины нет, талонов тоже нет, на прием через месяц, в 65 лет просто можно не дождаться

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